Invecchiamento precoce: quali possono essere le cause?





Tutti invecchiamo, e su questo non esistono dubbi: il corpo umano è una macchina quasi perfetta, ma certo progettata per avere una data di scadenza. Con il passare degli anni le cellule che compongono i nostri tessuti vanno naturalmente verso la decadenza e l’organismo inizia a rallentare la produzione di alcune sostanze chiave, come l’elastina e il collagene. Chiaramente ogni persona è fatta com’è fatta e ciò vuol dire che la questione dell’invecchiamento dipende anche dalla genetica: c’è infatti chi subisce questo processo prima di altri. Non va poi dimenticato che noi siamo sempre i primi responsabili della salute del nostro corpo: uno stile di vita poco attento, difatti, può accelerare il processo di invecchiamento delle nostre cellule.



Le principali cause dell’invecchiamento precoce



L’invecchiamento precoce può essere causato da diversi fattori e oggi andremo ad analizzare i più comuni in tal senso.



Scorretta alimentazione: spesso una delle prime cause di questo fenomeno si trova alla base di una dieta scorretta. Si parla dunque del consumo di alimenti non sani, come l’abuso di cibi grassi e di junk food, ma anche delle carenze alimentari. Certi elementi come le vitamine, difatti, svolgono un importantissimo ruolo anti-invecchiamento , per via delle loro proprietà anti-ossidanti.



Effetto yo-yo: quando si seguono delle diete troppo restrittive, il corpo si adatta di conseguenza ma quando poi si riprende a mangiare di più, l’organismo reagisce con il cosiddetto effetto yo-yo: richiede maggiori quantità di cibo, più di prima. Questo fenomeno produce anche un invecchiamento dei legamenti che sostengono i muscoli del viso.



Stress: lo stress può innescare delle reazioni psicofisiche molto pericolose per il corpo: vi basti pensare ad esempio alla caduta dei capelli, ma anche ai problemi alle unghie e alla cute del viso. Per questo motivo bisognerebbe tendere sempre a evitare le situazioni di eccessivo stress mentale e fisico, allontanando tutto ciò che rischia di danneggiare eccessivamente la nostra psiche.



Dormire male: una corretta fase del sonno è indispensabile, perché è durante questi momenti che il corpo rinnova le proprie cellule, sostituendo le più vecchie. Di conseguenza, chi dorme male è facilmente soggetto ad un invecchiamento prematuro.



Non bere abbastanza: l’acqua è una risorsa essenziale per una questione di idratazione dei tessuti. Non bere abbastanza vuol dire perdere molto in termini di elasticità e di tonicità della cute, con conseguenze come la comparsa di rughe e di altri segni di invecchiamento.



Come combattere l’invecchiamento prematuro



Un buon modo di aiutare il proprio corpo a sopportare periodi particolari di stress, è supportarlo con appositi integratori di bellezza, che si possono scegliere anche online comodamente, in base alle proprie esigenze. Oltre a questa soluzione, poi, se ne trovano molte altre: intanto serve sempre adottare un corretto regime alimentare, proprio per garantire al corpo la presenza di tutti i nutrimenti necessari. In secondo luogo, è necessario iniziare a regolare la già citata fase del sonno , dormendo almeno otto ore a notte o, quanto meno, quelle di cui necessita il proprio corpo per sentirsi adeguatamente riposato. Un altro espediente è cercare di eliminare alla base qualsiasi fonte di stress, insieme alle diete drastiche che, come abbiamo visto, sono estremamente dannose per il fisico. Chi intende dimagrire, difatti, farebbe bene ad evitare il fai da te e a rivolgersi ad un bravo nutrizionista: ovvero l’unico che può garantire una perdita di peso sana e coerente con il proprio fabbisogno alimentare.



Combattere l’invecchiamento precoce è una questione di routine sane, che andrebbero adottate in ogni momento della giornata.