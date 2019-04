Rosolini, disabili gravi: aperti i termini per presentazione delle istanze per il Patto di Servizio

Aperti i termini per la presentazione delle istanze ai fini dell’attivazione del Patto di servizio, strumento previsto dal decreto presidenziale 589/2018 a favore dei cittadini con disabilità grave.

Le istanze vanno presentate entro e non oltre il 6 maggio a mezzo pec: servizisociali@pec.comune.rosolini.sr.it, oppure all’Ufficio Protocollo del Comune o raccomandata indirizzata a: Comune di Rosolini, Via Roma, 2 – 96019 – Rosolini (SR).

All’istanza, oltre al documento di riconoscimento, dovrà essere allegata la certificazione Isee per l'anno 2019 e il verbale della Commissione che attesti la disabilità grave.