Siracusa, lo sportello esenzione ticket torna al Pta di via Brenta

Torna al Pta in via Brenta, dopo un breve periodo nei locali di via Italia 105, lo sportello esenzione ticket per reddito. Lo annuncia l'Asp in una nota stampa.

Rimane attivo nei quartieri, secondo il piano straordinario in vigore sino al prossimo 16 maggio, assieme agli sportelli del PTA di via Brenta dove il personale è stato incrementato con apertura mattina e pomeriggio dal lunedì al giovedì e il venerdì mattina, lo sportello nel quartiere Grottasanta di via Barresi per il rinnovo dell’esenzione E02.

L’Asp ricorda agli esenti E01, 65enni e bambini sino a 6 anni, già registrati nel portale Sogei, che il rinnovo avviene automaticamente e che, pertanto, non c’è alcuna necessità di sottoporsi a fila agli sportelli.