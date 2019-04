Siracusa, defibrillatore donato all'istituto Vittorini

E' stato consegnato oggi all'istituto comprensivo Vittorini di Siracusa un defibrillatore donato da Confartigianato Imprese Siracusa, attraverso il comitato provinciale di Ancos (Associazione Nazionale Comunità Sportive e Sociali).

"Abbiamo accettato con piacere il dono di Confartigianato- ha detto il sindaco Francesco Italia - Un gesto concreto ma dotato anche di valore educativo in quanto contribuisce a diffondere la cultura della salute e le manovre salvavita tra i cittadini, a cominciare dai più piccoli".

"Siamo molto felici ed orgogliosi oggi di essere riusciti, attraverso Ancos, a dotare di un così importante presidio sanitario questa scuola – ha aggiunto Daniele La Porta – portando così a compimento un'altra iniziativa di Confartigianato nel segno del ruolo sociale"

"La nostra scuola, grazie alla presenza del defibrillatore, - ha commentato la dirigente scolastica, Pinella Giuffrida - potrà completare il percorso di formazione consapevole per salvare vite umane; abbiamo già in programmazione dei corsi BLDS per alcuni docenti dei tre ordini di scuola al fine di essere immediatamente operativi".