Siracusa, rimozione cassonetti Tiche ed Acradina: cambiate le date

Variazioni di date per la rimozione dei cassonetti nei quartieri di Tiche ed Acradina, così come concordato tra azienda Tekra e Comune di Siracusa.

Ad annunciarlo è proprio l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Ieri, così come da programma, ad Acradina, le operazioni hanno interessato nella giornata di ieri via Conigliaro, via Danieli, via Borgia e via Rizza, ed interesseranno oggi via Cannizzo. Per quanto riguarda via Italia 103, invece, la rimozione dei cassonetti programmata per la giornata di domani 17 aprile avrà luogo lunedì 29 aprile.

A Tiche invece la rimozione dei cassonetti verrà anticipata di un giorno rispetto a quanto già programmato. E quindi interesserà domani 17 aprile via Luigi Monti; il giorno 18 via Gela; il giorno 19 via Avola e via Noto; il giorno 20 via Butera e via Monsignor Gozzo; il giorno 22 via Piazza Armerina, via Meli e via Selinunte; il giorno 23 via Lo Surdo e via Agira; il giorno 24 via Modica; il giorno 25 via Tindari e via Randone; il giorno 27 via Raiti; ed il giorno 28 via Raffadali e via Nassiriya.

Nelle strade interessate dalla rimozione dei cassonetti inizierà contestualmente la raccolta dei rifiuti con sistema “Porta a Porta” secondo i calendari già in vigore. Si ricorda il divieto di conferimento dei rifiuti con sacco nero