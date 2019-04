Augusta, cammina per le vie del centro e nello zainetto ha mezzo chilo di marijuana: arrestato 22enne

Camminava per via Megara, una delle vie centrali di Augusta, con uno zainetto contenente quasi mezzo chilo di marijuana. Alla vista dei Carabinieri che si sono avvicinati per un controllo, il giovane ha provato a disfarsi dello zainetto che però è stato recuperato. Al suo interno i militari dell'Arma hanno trovato 460 grammi di marijuana e il 22enne, Francesco Bandiera, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacente. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato ristretto ai domiciliari.