Floridia, Uno Discount: la protesta dei dipendenti

Saracinesche abbassate e uno striscione “Chiarezza per il nostro futuro”: è l'iniziativa promossa dalla Filcams Cgil a sostegno dei lavoratori di Uno Discount di Floridia, riuniti questa mattina in assemblea sindacale per capirne di più sul futuro del punto vendita che fa parte del gruppo Abate. Insieme all'altro punto vendita del gruppo, quello di Lentini, è rimasto fuori dall’asta giudiziaria che Abate ha al Tribunale di Catania per la cessione dei rami aziendali. Inoltre sul punto vendita di Floridia è intervenuta anche un’altra asta giudiziaria che ha trasferito la proprietà dell’immobile al gruppo Radenza (Crai) di Ragusa che, però, ha già un proprio punto vendita a Floridia.

Da qui la richiesta avanzata dalla Filcams al gruppo Abate al quale viene chiesta la convocazione urgente di un incontro tra le parti, “per chiarire gli aspetti occupazionali del punto vendita di Floridia”.