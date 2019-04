Siracusa, tre nuovi Funzionari della Polizia di Stato in Questura

Avvicendamento di tre nuovi Funzionari della Polizia di Stato alla Questura di Siracusa. Prendono servizio il Commissario Capo La Magna Guglielmo, del Commissario Capo Rizzo Devid e il Commissario Parini Carlo. Mentre il Vice Questore Massimiliano Santoro lascia la Questura di Siracusa per essere trasferito in quella di Catania. Quest'ultimo, a distanza di un anno dal suo arrivo a Siracusa, lascia la Questura aretusea perché chiamato a ricoprire un altro incarico presso la Questura di Catania.

Il dottor La Magna ha quarant’anni ed è in Polizia dal 1998. Nel 2014 ha vinto il concorso interno per Commissario e, dopo la prevista frequenza del corso presso L’Istituto Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta con la qualifica di Commissario Capo e poi assegnato come Funzionario addetto al Commissariato di P.S. di Gela.

Il dottor Rizzo ha quarantacinque anni ed è entrato in Polizia nel 1998, anch’egli come il dott. La Magna ha vinto il concorso interno per Commissario e, dopo la prevista frequenza del corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato alla Questura di Messina dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto all’Immigrazione e, successivamente, di Dirigente del Commissariato Sezionale di Messina Sud. Durante la permanenza a Messina il Commissario Capo Rizzo è stato coinvolto nella complessa macchina organizzativa del G 7 tenutosi a Taormina nel maggio del 2017.

Ed infine, il dottor Parini, di 57 anni, è entrato in Polizia nel 1986, e quest’anno è stato nominato Commissario della Polizia di Stato. Nel 1997/1998 ha prestato servizio a Roma presso il Nucleo Centrale di Contrasto alla Criminalità Informatica della Polizia Postale, quale addetto alle relazioni internazionali. Rientrato a Catania alla Criminalpol ricopriva l’incarico di responsabile del costituendo Nucleo Investigativo Specializzato in Criminalità Extracomunitaria.

Nell’anno 2006 veniva trasferito presso l’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Siracusa, principalmente per fronteggiare il crescente fenomeno degli sbarchi di migranti clandestini presso il litorale siracusano. Dal 2006 al 2018 ha svolto servizio in aggregazione presso la Procura della Repubblica di Siracusa alle dirette dipendenze del Procuratore Capo, quale Responsabile e poi Dirigente del Gruppo Investigativo Interforze di Contrasto all’Immigrazione Clandestina (G.I.C.I.C.).