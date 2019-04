Palermo, due carabinieri "talpa" passavano informazioni al boss Messina Denaro: arrestati

Con l'accusa di favoreggiamento alla mafia e accesso abusivo al sistema informatico, sono finiti in manette il tenente colonnello Marco Zappalà, carabiniere in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, un appuntato in forza alla Compagnia di Castelvetrano. Per la Procura di Palermo hanno passato informazioni su inchieste in corso a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro. In carcere anche l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino.