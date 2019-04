Siracusa, ex Convento e la ex Chiesa di San Domenico in uno stato di abbandono

Ex Convento e la ex Chiesa di San Domenico in uno stato di abbandono. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

"I lavori, iniziati nel 2007, quando ero Assessore alla Ricostruzione, sono fermi da anni - dice Vinciullo - Parlare di vergogna è poca cosa, uno scempio quotidiano che si concluderà, forse, con il crollo di parte dell’edificio, che risulta in stato di abbandono ormai da anni."