Il Sistema Siracusa raccontato a Report da Piero Amara, ritenuto fulcro di una fitta trama di "sentenze aggiustate"

Il Sistema Siracusa raccontato dalla trasmissione, Report, ieri sera in onda su Rai 3 attraverso un'intervista esclusiva all'avvocato Piero Amara al centro di una rete di "sentenze aggiustate".

L'inchiesta realizzata da Luca Chiana mette in luce cosa accade se, nell'amministrazione della giustizia accusa, difesa e giudici si scambiano favori, soldi e informazioni segrete. Una rete - afferma Chiana - che unisce i misteri della presunta maxi tangente per il giacimento nigeriano Opl245, il petrolchimico di Augusta, un ministro della repubblica e il Consiglio di Stato, la più alta corte di giustizia amministrativa.

Per vedere la trasmissione CLICCA QUI