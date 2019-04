Siracusa, istituzione parco archeologico: per Oltre tanti i vantaggi per la valorizzazione dei siti

"L’istituzione del Parco Archeologico di Siracusa, previsto nella legge regionale 20 di Fabio Granata, permetterà di far restare i proventi dei biglietti di ingresso (circa 4 milioni di euro l’anno) nelle casse dello stesso Ente, con la possibilità di poter essere impiegati per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici".

Questo il pensiero del Movimento politico Oltre che ricorda quanto si potrà adesso mettere in atto: "L’ attuazione di un biglietto unico che consenta ai visitatori del Parco della Neapolis di poter visitare anche gli altri siti come il Castello Eurialo, passando per le Mura Dionigiane, il Tempio di Giove ed il Ginnasio Romano fino alle Latomie; l’istituzione di bus navetta che dal parco della Neapolis possano raggiungere gli altri siti e l'incremento di eventi e aperture prolungate e sistematiche di tutti i siti".