Meteo, tra Pasqua e Pasquetta "in bilico tra sole e pioggia"

Le previsioni meteo per i giorni di Pasqua e Pasquetta - dicono i meteorologi - indicano le due giornate di festa "in bilico tra anticiclone e vortice mediterraneo". "Proprio tra il 21 aprile e il lunedì dell'Angelo, l'Italia potrebbe ritrovarsi in un momento di passaggio tra l'alta pressione subtropicale e una vasta area depressionaria posizionata sul Mediterraneo occidentale, una situazione favorevole ad un graduale incremento della nuvolosità ad iniziare dalle regioni più occidentali nella domenica di Pasqua, con possibile instabilità al Nordovest e al Centro nel giorno di Pasquetta".