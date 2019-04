Parigi, un violento incendio divora Notre Dame: crolla il tetto

Un violento incendio sta divorando Notre-Dame, la cattedrale di Parigi. Completamente collassato il tetto. Il rogo si è propagato ad una delle due torri del monumento. Un denso fumo nero si è alzato dal centro della città.

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio e il comune della capitale francese ha aperto un'unità di crisi presso l'Hotel de Ville. L'intera Ile-de-la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame, è isolata. Le autorità di Parigi hanno deciso di evacuare i circa mille residenti e ha messo a disposizione uno spazio in un altro quartiere per coloro che non hanno altre soluzioni per passare la notte.