Siracusa, Ias accetta le prescrizioni della Procura: partono i 90 giorni per il cronoprogramma degli interventi

Tutto confermato in ossequio alle risultanze dell'assemblea dei soci di 3 giorni fa. L'Ias ha accettato le prescrizioni imposte dalla Procura per evitare il fermo dell'impianto. Nella tarda mattinata di oggi la comunicazione è stata ufficialmente notificata a palazzo di giustizia. Da oggi decorrono, pertanto, i 90 giorni per stilare il cronoprogramma degli interventi che dovranno essere effettuati per eliminare il problema delle molesti olfattive e per depositare la fidejiussione pari al costo dei lavori da effettuare. Gli interventi, sempre dome disposto dall'autorità giudiziaria, dovranno essere effettuati nell'arco di un anno. Nello specifico riguardano la realizzazione di uno o più sistemi per la captazione e l'abbattimento degli odori prodotti dall'impianto.

Durante l'assemblea dei soci riunita tre giorni fa era stato trovato l'accordo che prevede l'esecuzione degli interventi da parte dei soci privati. I costi sostenuti, stimati in 12 milioni di euro, saranno poi riconosciuti dalla Regione o dal nuovo soggetto che subentrerà nella gestione del depuratore consortile.