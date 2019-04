“A Scuola di Resilienza Aretusea”, il percorso per la sicurezza del territorio

“A Scuola di Resilienza Aretusea” è un percorso virtuoso di resilienza collettiva alle calamità naturali ed antropiche, indirizzato alla popolazione ed in particolare ai volontari del territorio di Siracusa. Il progetto è stato presentato questa mattina nell’Urban Center di Via Nino Bixio, dall’assessore alla protezione civile Giusy Genovesi.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Associazioni di Volontariato Forza Intervento Rapido (F.I.R.), dagli assessorati alla Protezione Civile, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Siracusa, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile regionale ed il Centro di Servizi per il Volontariato Etneo.

I volontari del territorio siracusano iscritti all’Elenco Territoriale di Protezione Civile a formare gli studenti, come i tanti presenti, e le associazioni della comunità coinvolte ad acquisire un grado di“First Responder della Resilienza” ovvero la consapevolezza di saper cosa fare, dove andare e soprattutto come aiutare i soggetti più vulnerabili di fronte al verificarsi di calamità.