Siracusa, "Welcome kit": la carpetta per i turisti nelle strutture ricettive extralberghiere

"A Siracusa ogni piazza, vicolo, strada è una pagina di storia da sfogliare, da vivere, da assaporare". Così recita "Welcome kit": la carpetta, tradotta in tre lingue, destinata alle strutture ricettive extralberghiere, e frutto dell'intesa siglata tra la Fondazione di Comunità Val di Noto e il Comune di Siracusa.

All’interno si possono trovare oltre ad un breve saluto di benvenuto da parte del sindaco, informazioni sui parcheggi, sul sistema di raccolta differenziata, dei voucher per ritirare gratuitamente mappe con contenuti di realtà aumentata presso il Centro di servizi turistici della Fondazione e informazioni su alcuni dei servizi turistici che offre la città.

All’interno del kit ci sarà anche materiale pubblicitario sui prodotti e servizi erogati da alcune startup del Comune di Siracusa. Ogni struttura ricettiva potrà mettere questa carpetta nelle proprie stanze a disposizione dei turisti.