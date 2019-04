Siracusa, finanziato il progetto "La tela di Aracne": 836mila euro per riqualificare un immobile confiscato alla mafia

E' stato finanziato dal ministero degli Interni, per 836mila euro, il progetto "La tela di Aracne", elaborato dal Comune.

Si tratta di fondi a valere sul “Pon Legalità 2014-2020”, asse 3, che stanza risorse per favorire “L'inclusione sociale attraverso il recupero di beni confiscati alle mafie”: il finanziamento servirà infatti a riqualificare un immobile confiscato e poi assegnato al Comune di Siracusa.

Ulteriori dettagli verranno forniti dal sindaco Francesco Italia durante una conferenza stampa in programma mercoledì 17 aprile alle 10.30 alla sala Archimede.