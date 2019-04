Siracusa, Inda: 5 Giornate siracusane per la Stagione 2019

Anche per la Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracusa saranno attive le agevolazioni per consentire a quanta più gente possibile di assistere agli spettacoli classici.

Sono confermate le “Giornate siracusane” con cinque date nelle quali chi risiede in provincia di Siracusa, esibendo un documento di riconoscimento che ne attesti la residenza, potrà acquistare fino a un massimo di due biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno. Le “Giornate siracusane” sono previste per domenica 12 maggio e giovedì 13 giugno per Le Troiane di Euripide con la regia di Muriel Mayette, domenica 19 maggio e domenica 16 giugno per Elena di Euripide con la regia di Davide Livermore e domenica 30 giugno per la commedia Lisistrata di Aristofane con la regia di Tullio Solenghi.

Sono poi previste agevolazioni per i dipendenti delle forze dell’ordine in servizio in provincia di Siracusa e per i dipendenti della Sovrintendenza ai Beni culturali, della Prefettura e del Comune di Siracusa: potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti, al prezzo di 15 euro ciascuno nelle giornate del 12 e 20 giugno per Elena, del 26 maggio e 19 giugno per Le Troiane e del 2 luglio per Lisistrata.

Agevolazioni anche per i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che potranno acquistare, in qualunque data, un biglietto per il settore numerato al costo di 30 euro e per il settore non numerato al costo di 15 euro per gli spettacoli Elena, Le Troiane e Lisistrata.

Infine, le scuole siracusane di ogni ordine e grado, presentando un elenco nominativo su carta intestata della scuola, potranno acquistare il biglietto a 15 euro sabato 11 maggio e giovedì 6 giugno per Elena, giovedì 16 maggio e martedì 11 giugno per Le Troiane.