Sereno Variabile manda le repliche delle migliori puntate, Siracusa in onda il 22 maggio

Siracusa tra i maggiori successi di pubblico per la trasmissione Sereno Variabile su Rai due. In occasione del compimento dei 40 anni della trasmissione, la Rai ha deciso di rimandare in onda le migliori puntate. Quella su Siracusa, andata già in onda il 12 maggio 2012, è prevista per il prossimo 22 maggio.

La decisione coincide con il conferimento a “Sereno Variabile” del Guinness World Record come trasmissione televisiva condotta sempre dallo stesso autore, Osvaldo Bevilacqua. Lo stesso riconoscimento era già stato assegnato nel 2015 per i 36 anni di messe in onda.