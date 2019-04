Lentini, allo stadio con petardi e marijuana: denunciato 19enne

Avrebbe tentato di introdurre, all'interno dello stadio di Lentini, un petardo e della marijuana, durante la partita di calcio tra la Sicula Leonzio e la Juve Stabia.

Per tali motivi la Polizia di Stato lo ha denunciato. Si tratta di un 19enne di Castellammare di Stabia, a seguito di perquisizione dei pullman in uso ai tifosi all'interno del quale sono stati trovati e sequestrati:una barra in alluminio, dei petardi artigianali, marijuana e un borsone contenente un fumogeno.

Sequestrati anche 220 euro in banconote false utilizzate al bar ubicato nel settore ospiti dello stadio.