Noto, avrebbe rubato 100mila euro in casa di anziana: denunciato

Si sarebbe introdotto in casa di una donna anziana, in contrada Gioi, a Noto, lo scorso 13 novembre 2011, mettendo tutto a soqquadro, al fine di mettere a segno un furto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, a commettere il reato sarebbe stato D.G.D., 26 anni, di Noto, denunciato ieri per furto aggravato in concorso.

Il presunto ladro, che avrebbe commesso il reato insieme a dei complici, avrebbe aperto un armadietto blindato grazie ad una chiave doppia che la donna teneva in un cassetto riuscendo così ad asportare 100mila euro in banconote di vario taglio, più numerosi monili in oro e argento.