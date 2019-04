Donazione organi, Siracusa terza città italiana per cittadini che lo dichiarano nella carta d'identità

Ieri è stata celebrata anche a Siracusa la Giornata nazionale della donazione degli organi a cui ha aderito l'Asp aretusea con con iniziative di informazione e promozione organizzate dal Coordinamento Locale Trapianti dell’Azienda diretto da Graziella Basso in condivisione con il CRT Sicilia ed in collaborazione con le associazioni di volontariato AIDO, ANED, ADMO, AVIS, ADVPS e Frates.

Ieri uno stand informativo allestito in Ortigia, Largo XXV Luglio, per offrire ai cittadini chiarimenti e materiale informativo sulla importanza della donazione.

Un'opera importante che negli anni ha portato Siracusa ad essere la terza città italiana per percentuale di cittadini che dichiarano, al rinnovo della carta d’identità, di voler donare gli organi.

Lo rende noto il sindaco, Francesco Italia, che sui social esprime tutta la sua soddisfazione: "Grazie al grande cuore della nostra comunità".

Cinque le modalità previste dalla legge per esprimere la propria volontà: la compilazione del modulo presso l’Asp di appartenenza, presso le sedi Aido, il rilascio del tesserino blu da parte del Ministero della Salute o una delle Donor card distribuite dalle associazioni di settore o un foglio libero da tenere in borsa datato e firmato o, ancora, la dichiarazione di volontà agli Uffici Anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità.