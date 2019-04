Siracusa, l'Eurialo sconfitta in casa nell'ultima di campionato

Sconfitta casalinga per l’Eurialo Siracusa nell'ultima gara del campionato di volley femminile di serie C. Al PalaCorso l’Acicatena ha vinto 3-0. Gara equilibrata solo nelle fasi iniziali dei primi due set (14-25 e 12-25) e per buona parte del terzo. Troppi gli errori commessi dalla squadra aretusea, priva di numerose giocatrici. Nel terzo set l’Eurialo ha giocato con più determinazione, riuscendo a totalizzare venti punti.

Nei campionati giovanili: martedì la squadra under 16 giocherà a Giarratana la prima gara del triangolare di finale territoriale contro la locale formazione. Una settimana dopo al PalaCorso le aretusee ospiteranno il Comiso. La vincente del girone si aggiudicherà il titolo Monti Iblei e accederà alla finale regionale.

La squadra under 18 giocherà invece mercoledì a Modica e giovedì a Siracusa. Gare di andata e ritorno con la vincente che si qualificherà alla finale territoriale.