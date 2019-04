Hamilton vince il Gp della Cina, secondo Bottas e terzo Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il Gp della Cina, terza prova del Mondiale e gara n.1000 in Formula 1. Secondo Valtteri Bottas, terzo il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Quarto l'olandese Max Verstappen, con la Red Bull.

Per Hamilton è la seconda vittoria stagionale consecutiva, la sesta in Cina e la 75/a in carriera. A punti sono andati anche Pierre Gasly (Red Bull), sesto, che nell'ultima tornata ha strappato a Vettel il giro veloce in gara. Poi Daniel Ricciardo (Renault), settimo, Sergio Perez (Racing Point), ottavo, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), nono e Alexander Albon (Toro Rosso), decimo.