Siracusa, viola misura cautelare: 17enne finisce in comunità

Viola in più occasioni gli obblighi di permanenza in casa previsti dalla misura cautelare cui era stato sottoposto dal Tribunale dei minorenni di Catania e finisce in comunità. Si tratta di un 17enne di Siracusa, arrestato ieri da i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, preso atto delle segnalazioni dei militari dell'Arma, ha deciso infatti di aggravare la misura cautelare cui il 17enne era sottoposto.