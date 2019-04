Siracusa, la Settimana Santa in Santuario: il programma

Inizia oggi il programma delle celebrazioni per la Settimana Santa al Santuario di Siracusa. Questo il programma giorno per giorno:

14 APRILE 2019 - Con la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa, culmine della fede

cristiana. Alle Ore 10,00 i fedeli si raduneranno nella Cripta del Santuario da dove, con la

benedizione delle Palme e degli ulivi (che saranno distribuiti a tutti), partirà la processione

verso la Basilica dove sarà celebrata la Santa Messa alle ore 10,30 (Rimangono confermate le

Sante Messe della Domenica).

15 aprile LUNEDÌ SANTO – 16 aprile MARTEDÌ SANTO – 17 aprile MERCOLEDÌ SANTO:

Ore 19,00 Santa Messa con la predicazione degli esercizi spirituali a cura dei Sacerdoti del SantuarioTRIDUO PASQUALE

18 APRILE GIOVEDÌ SANTO 2019

ore 9,30 – In Basilica, Santa Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo con tutti i Sacerdoti

dell’Arcidiocesi di Siracusa.

ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica In Cœna Domini con il rito della Lavanda dei piedi: Gesù, dopo

l’Ultima Cena, viene arrestato. I fedeli potranno offriranno fiori a Gesù e alla Madonna delle Lacrime.

ore 21,00-24,00 - Adorazione SS. Sacramento - Altare della Reposizione - Cappella del SS.mo Sacramento

Basilica. I Gruppi del Santuario animeranno la preghiera notturna.

19 APRILE VENERDÌ SANTO 2019

ore 7,30 - Ufficio Letture e Lodi

ore 15,00 –Via Crucis lungo i Viali del Santuario, che sarà trasmessa in Diretta su Radio Maria.

ore 19,00 - Azione Liturgica della PASSIONE DEL SIGNORE: i fedeli baceranno e adoreranno la Croce di

Gesù. Al termine saranno benedetti i crocifissi che i fedeli porteranno per esprimere la loro fede e il

loro amore a Gesù crocifisso.

20 APRILE SABATO SANTO 2019

ore 10,00 – Momento di preghiera dell’ORA DELLA MADRE: Gesù morto è stato sepolto; è il tempo del

silenzio, stando accanto al dolore e alla speranza della Madonna.

ore 19,00 - 22,00: Chiusura del Santuario

ore 22,30 - VEGLIA PASQUALE

21 APRILE DOMENICA DI RESURREZIONE:

Le Celebrazioni Eucaristiche si terranno come nelle domeniche e nelle solennità, con i seguenti

orari: Basilica: ore 7,30–9,00–10,30-12,00–17,30–19,00

Oratorio: ore 8,00

Cripta: 20,00