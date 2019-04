Marsala, nuova missione per nave Mare Jonio

Parte oggi da Marsala la nave Mare Jonio di Mediterranea saving humans per una nuova missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, dopo l'ultima conclusa a Lampedusa con l'imbarcazione posta sequestro, poi dissequestrata, dalla procura di Agrigento ed il comandante Pietro Marrone ed il capo missione Luca Casarini indagati. I due non saranno a bordo.

"E se la Mare Jonio - prosegue l'ex leader dei Disubbidienti - nei prossimi giorni dovesse effettuare un nuovo intervento di soccorso, faremo come l'ultima volta: noi rispettiamo le Convenzioni internazionali e bisogna dare un porto sicuro ai salvati. La Libia non lo è".