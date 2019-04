Siracusa, secca sconfitta per l'Ortigia a Roma: 12-7 il finale

Netta sconfitta (12-7) per l'Ortigia nella difficile trasferta di Roma.

Tra i biancoverdi assente Napolitano, e capitan Giacoppo in condizioni fisiche precarie. I giallorossi partono subito lanciati e, con una doppietta di Paskovic e un gol di Faraglia, si portano sul 3-0. Nel finale di tempo, Rotondo accorcia sfruttando l'uomo in più. Nella seconda frazione, la Roma allunga ancora arrivando al massimo vantaggio di 6-1, ma i ragazzi di Piccardo hanno un'ottima reazione e con Di Luciano ed Espanõl Lifante, poco prima dell'intervallo lungo, provano a restare in partita. Nel terzo tempo, dopo il gol della Roma, i siracusani si portano a meno 2 con una doppietta di Rotondo, ma in superiorità sprecano poco dopo la palla del meno 1. I giallorossi staccano ancora con un rigore (il secondo per la Roma) realizzato dall'ex Steven Camilleri. Le reti di Giacoppo e di De Robertis chiudono il parziale. È 9-6 prima dell'inizio del quarto tempo, quando l'Ortigia subisce l'uno-due dei padroni di casa. Alla fine sarà 12-7. L'Ortigia è in quinta posizione con un vantaggio sulla sesta di 4 punti.

Alla ripresa, dopo la sosta pasquale, derby casalingo contro la Nuoto Catania.

"La partita - commenta il tecnico dell'Ortigia Stefano Piccardo - è diventata difficile perché, oltre all'assenza di Napolitano, avevamo Giacoppo in condizioni difficili, dato che ieri è rimasto bloccato da problemi alla schiena e ha dovuto fare le punture per poter giocare. È già un miracolo che sia sceso in acqua. Nonostante questo, c'è stato un momento in cui siamo rientrati in maniera seria nella partita, spendendo tanto, però poi abbiamo perso in fisicità e attenzione, commettendo errori banali e fallendo la palla del meno 2 e del meno 1. In ogni caso, va dato anche merito alla Roma. Adesso si rientra, ci si riposa e si pensa al derby. È quella la partita da non sbagliare".