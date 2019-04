Noto, il Comitato tutela salute chiede al sindaco Bonfanti di ritirare la firma dal Piano di rifunzionalizzazione

Cambia modalità la protesta in atto a Noto a difesa dell'ospedale Trigona e dei suoi reparti.

Dopo il corteo di due giorni fa il Comitato tutela salute indica qual è il vero obiettivo della protesta popolare: il Piano di rifunzionalizzazione della rete sanitaria che, "sulla carta - scrive il presidente, Enzo Adamo - dovrebbe migliorare il servizio in tutta la zona sud della provincia ma che, invece, suscita molte preoccupazioni e dubbi anche alla luce del mancato rientro dei reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia al Trigona. Nel Decreto Bladuzzi - spiega Adamo - viene violato il parametro di dotazione dei posti letto del 3 per mille per gli acuti e l'Asp - aggiunge - viola la Legge Balduzzi altresì allorché prevede la separazione dei reparti di acuzie da quelli di post acuzie nelle due strutture,con il trasferimento di reparti dal Trigona al Di Maria, e il pericoloso depotenziamento dei due Pronto Soccorsi di Noto e di Avola, messo in opera dai vertici Aziendali progressivamente negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 aggravato dall’ulteriore interruzione dell’erogazione, in regime di pronta disponibilità dal 1° marzo 2019, del servizio di emergenza di pediatria e di ostetricia"

Da qui la necessità secondo il Comitato di avviare una nuova fase di dialogo con le autorità sanitarie locali e regionali per ridiscutere l'intero modello organizzativo. Il Comitato si dissocia dall'accordo siglato da Bonfanti alla conferenza dei Sindaci del novembre del 2015 e chiede al primo cittadino di ritrattare la propria firma.

Il Comitato, infine, prende le distanze da episodi conflittuali, anche se solo verbali, fra utenti e personale sanitario "ai quali - conclude la nota - va tutto il nostro rispetto".