Nuovo vertice a Catania sul nuovo Ospedale, Progetto Siracusa: "Si dovrebbe tenere a Palazzo Vermexio"

Sarebbe stato convocato a Catania, dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sul nuovo ospedale di Siracusa. La notizia non è stata presa bene da Progetto Siracusa, che commenta criticamente:

"Visto che si tratta di scelte che riguardano Siracusa e il suo futuro e che, in ogni caso, dovranno poi essere condivise necessariamente dal consiglio comunale siracusano, ci sembrerebbe più opportuno far svolgere le riunioni operative nella nostra città e, perché no, nell’aula del Vermexio, così da garantire quella trasparenza che è indispensabile e che, glielo riconosciamo, ha sempre guidato l’azione del presidente Musumeci."