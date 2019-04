Siracusa, rapina in appartamento: arrestato marocchino

Si sarebbe introdotto in casa della sua vittima entrando dal garage, fino a salire fino alla camera da letto dove ha sorpreso il proprietario dell'abitazione nel sonno.

Poi avrebbe minacciato l'uomo armato di cacciavite per farsi consegnare la somma di 280 euro, per poi darsi alla fuga. Rintracciato, a Cassibile, dai Carabinieri, è stato arrestato per il reato di rapina aggravata in abitazione.

Si tratta di Ben Tayebi Khalil, 27 anni, marocchino.

La posizione dell’arrestato sul territorio nazionale è al vaglio del competente Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa.