Siracusa scende in piazza per 'Lavoro e dignità', oggi la manifestazione provinciale. In strada anche sindaci dalla provincia

Siracusa scende in piazza per ricompattare tutto il mondo del lavoro nel nome della dignità.

Questo il senso della manifestazione che si è svolta questa mattina, a partire dalle 9, con un lungo e vivace corteo partito da piazza Marconi fono ad arrivare in piazza Archimede.

L'iniziativa, lanciata da Cgil, Cisl e Uil di Siracusa, ha avuto un gran numero di adesioni: Acli, Ance, Anci, Anolf, Anteas, Anpi, Arci Arcidiocesi, Associazione Territorio protagonista, Assoporto, Auser, Claai, Cia, Coldiretti, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Copagri, Lega cooperative, Libera, Noi albergatori Siracusa, Rete degli studenti medi, Sicilia impresa, Unicoop, Unionports, il Partito democratico e l'Ona.

Indice puntato contro le sempre maggiori disuguaglianze sociali, discriminazioni salariali e soprattutto contro l'assenza di un reale progetto di sviluppo del territorio. Da qui la necessità di “ritrovare la capacità di esprimere un'idea comune del territorio di oggi e soprattutto di domani."

Buona rappresentanza anche di sindaci in fascia, dai comuni della provincia siracusana, che hanno partecipato alla marcia.