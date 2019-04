Siracusa, striscione di Casapound: "Vergogna d'Italia: cittadini in ginocchio"

Strade poco sicuro, inquinamento, tasse, dibattito su Tari, disoccupazione e periferie nel degrado. Questi i motivi dietro lo striscione apparso in Ortigia a firma di CasaPound.

"Vergogna d'Italia: cittadini in ginocchio" - si legge nello striscione.

"È incredibile che alla luce di questo panorama apocalittico il sindaco Italia abbia recentemente dichiarato di voler effettuare tagli ai servizi di pubblica utilità per risanare il bilancio comunale" - si legge in una nota - "Per questi motivi abbiamo voluto manifestare la nostra contrarietà a quest'ultimo provvedimento sembra quasi che l'unico fine dell'amministrazione Italia sia di mettere i cittadini siracusani in ginocchio, ignorando le loro necessità".