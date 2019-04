Il premier Conte: "Nessuna spaccatura tra Lega e M5s"

Divergenze tra M5S e Lega, solo un confronto, ma nessuna spaccatura

"Il lavoro di mediazione è obbligatorio per consentire una sintesi tra due forze politiche che sostengono la maggioranza di governo. Le diverse sensibilità non sono un ostacolo all'azione dell'esecutivo. Ora ha inizio la campagna per le europee. Sono momenti in cui la dialettica tra le forze politiche si accentua. Ma non c'è nessuna prospettiva di spaccatura" - dichiara il premier Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano francese Les Echos.