Siracusa calcio, Raciti: "Con la Casertana giocheremo a viso aperto senza fare barricate"

Ultima seduta di allenamento in sede per il Siracusa prima della trasferta di Caserta.

"Ci attendono tre finali- commenta l' allenatore azzurro, Ezio Raciti - non dobbiamo guardare la classifica, bisogna fare più punti possibili sino al 5 maggio. Affronteremo una squadra costruita per fare un campionato importante, ma giocheremo a viso aperto senza fare barricate. In questo momento concediamo poco ai nostri avversari, vedo i ragazzi molto concentrati. Per me è difficilissimo fare la formazione, perché c' è tanta gente che meriterebbe di giocare".