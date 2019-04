Siracusa, incendio in un capannone a Targia: in cenere deposito di materassi

Violento incendio in un magazzino in contrada Targia, a Siracusa.

Il fuoco è divampato in un deposito di materassi e nel breve volgere di poco tempo ha praticamente ridotto in cenere tutto quello che c'era all'interno. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre, compresa l'autogru, per attaccare il rogo anche dall'alto.

Ancora da accertare le cause all'origine dell'incendio.