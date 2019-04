Francofonte, trovato in possesso di marijuana: arrestato 33enne per spaccio

E' stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana, più altre 7 dosi dello stesso stupefacente per un peso di 14 grammi.

La scoperta dei Carabinieri, ieri, durante un controllo del territorio che ha portato alla perquisizione personale e domiciliare, e poi all'arresto per spaccio di Antonio Ferrante, 33 anni. L'uomo è stato posto ai domiciliari.

Inoltre, è stato segnalato anche L.R.S., 33 anni, per detenzione, a fini personali, di modica quantità della medesima sostanza stupefacente.