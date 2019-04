Rosolini, il mercato quindicinale posticipato a venerdì 26 aprile

Slitta al prossimo 26 aprile la tradizionale fiera quindicinale di Viale Aldo Moro del 22 aprile 2019, anticipata in un primo momento al 19 aprile 2019.

La decisione del sindaco Pippo Incatasciato, per consentire le operazioni di pulizia in maniera agevole a causa della vicine feste pasquali