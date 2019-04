Siracusa, “A Scuola di Resilienza Aretusea”: il progetto presentato all'Urban Center

Scuole a rischio sismico è il tema del progetto “A Scuola di Resilienza Aretusea” che sarà presentato il prossimo lunedì 15 Aprile alle 11 nell’Urban Center di Via Nino Bixio n.1, a Siracusa.

L’iniziativa, rivolta in particolare alle associazioni di volontari del territorio siracusano iscritti all’Elenco Territoriale di Protezione Civile, è promossa dal Coordinamento Associazioni di Volontariato Forza Intervento Rapido (F.I.R.), dagli assessorati alla Protezione Civile, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Siracusa, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile regionale ed il Centro di Servizi per il Volontariato Etneo.

Nello specifico, sarà illustrato come il progetto potrà formare la popolazione a rispetto al comportamento da tenere in caso di calamità, soprattutto per aiutare i soggetti più vulnerabili al verificarsi di calamità naturali ed antropiche importanti.