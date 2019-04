Siracusa, il Comitato per la raccolta differenziata scrive al sindaco per segnalare carenze nel servizio

Pulizia delle fontane monumentali, pulizia delle caditoie, la rimozione delle scritte, rimozione gomme da masticare, siringhe ed escrementi, la rimozione degli abbandoni di amianto, la disinfestazione e la derattizzazione, il decespugliamento, la rimozione di animali morti, il lavaggio delle strade, l'installazione dei cestini e dei kit raccolta deiezioni canine.

Questa la richiesta messa nera su bianco da Salvatore Russo, presidente del “Comitato città di Siracusa per la raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore”, ed indirizzata al sindaco Francesco Italia, Assessore Pierpaolo Coppa, Dirigente Gaetano Brex, Capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa

Segretario generale, e al Presidente del Consiglio Comunale.

Non solo, a seguito di mancanze nel servizio di igiene urbana segnalate dal comitato, Russo chiede la convocazione, da parte dell’Amministrazione, di una o più assemblee aperte con la finalità di aggiornare la cittadinanza, rispetto ai risultati raggiunti e alla tempistica dello “startup” per il completamento della distribuzione delle attrezzature, ritiro dei cassonetti e avvio del nuovo servizio, l'incremento di Ccr, la pulizia di litorali e spiagge, pulizia area portuale e annessi parcheggi ed altro ancora.