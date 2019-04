Siracusa, due bus navetta gratuiti per collegare Ortigia alle zone balneari

Firmato l'accordo tra il Comune di Siracusa e Cds Holding per la realizzazione dell'attivazione di due bus navetta gratuite che collegheranno Ortigia al parcheggio del Centro Commerciale Archimede di prossima apertura in via Necropoli del Fusco e le zone balneari.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Michele Buonomo del gruppo Democratici per Siracusa.

"Se portato a termine - riferisce Buonomo - si tratterebbe di un risultato indubbiamente meritorio della nuova realtà commerciale. Ringrazio infatti la società bresciana che decide in questo modo d'innescare un processo d'integrazione con il territorio totalmente inverso rispetto a chi invece in passato, nel mondo della grande distribuzione sviluppatosi in provincia, non aveva mai pensato".