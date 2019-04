Siracusa, la prossima settimana via i cassonetti dei rifiuti da Acradina e Tiche

Via, dalla prossima settimana. i cassonetti dai quartieri di Acradina e Tiche. In particolare le operazioni interesseranno ad Acradina il giorno 15 aprile via Conigliaro, via Danieli, via Borgia e via Rizza; il giorno 16 via Cannizzo ed il giorno 17 via Italia 103.

Operazioni di rimozione dei cassonetti che invece a Tiche interesseranno il giorno 18 aprile via Luigi Monti; il giorno 19 via Gela; il giorno 20 via Avola e via Noto; il giorno 22 via Butera e via Monsignor Gozzo; il giorno 23 via Piazza Armerina, via Meli e via Selinunte; il giorno 24 via Lo Surdo e via Agira; il giorno 25 via Modica; il giorno 26 via Tindari e via Randone; il giorno 27 via Raiti; ed il giorno 29 via Raffadali e via Nassiriya.

Inoltre, dal prossimo 16 aprile i centri comunali di raccolta di Arenaura e Targia osserveranno i seguenti orari di apertura: dal martedì al sabato sarà possibile conferire dalle ore 8.00 alle 20.00, alla domenica dalle ore 8.00 alle 14.00, ed al lunedì dalle 13.00 alle 19.00.