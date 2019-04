Ciclovia della Magna Grecia, firmato il protocollo d'intesa: passerà da Siracusa e Pachino

Firmato a Roma il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e le Regioni interessate (Sicilia, Calabria e Basilicata) per la Ciclovia Magna Grecia. Siracusa e Pachino sono all'interno della tratta di 1000 chilometri che va tocca anche Lagonegro, Pozzallo, passando anche per Messina e Catania.

Entro 90 giorni il governo metterà a disposizione della Regione capofila, la Calabria, le risorse per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) sulla tratta.

"Il turismo in bici oggi genera un valore economico pari a 7,6 miliardi di euro all'anno. Basta quella cifra - dichiara il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara - per comprendere il motivo per cui riteniamo importante anche la nascita del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Il Mit ha confermato lo stanziamento di 361,78 milioni di euro. Confidiamo adesso anche nella buona volontà delle Regioni per evitare richieste di proroghe per la presentazione degli studi di fattibilità”.