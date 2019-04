Siracusa, blocchi alle portinerie Isab-Lukoil: autobotti in fila

Blocchi alle portinerie delle autobotti alla Isab-Lukoil questa mattina per la protesta dei lavoratori della Pontisol, un'azienda dell'indotto, che manifestano contro il rischio di licenziamenti.

Una decisione che ha determinato il formarsi di una lunga fila di autobotti lungo la ex SS114, sulla scia di analoghe proteste messe in atto l'anno scorso davanti le portinerie della zona industriale.