Siracusa, Noto e Lentini, in poche ore 7 denunce per furto di energia elettrica

Tre casi di reato di furto di energia elettrica tra Siracusa, Noto e Lentini, in poche ore, scoperti dalla Polizia di Stato.

Nel capoluogo è stato denunciato il presunto autore, 38 anni, mentre a Lentini in cinque le persone denunciate. A Noto, la Polizia ha denunciato G.A., 57 anni, di Noto, per il reato di tentato furto aggravato di energia elettrica commesso il 23 maggio 2018 e D.G.F., 45 anni, residente a Noto, per il reato di danneggiamento aggravato di un’automobile. Quest'ultimo avrebbe danneggiato con un’ascia il lunotto posteriore e la fiancata sinistra di un’automobile perché infastidito dal rumore della chiusura degli sportelli delle autovetture.