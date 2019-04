Milano, sparano alla testa ad un uomo in strada: in pericolo di vita

In due a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinati ad un'autovettura per poi sparare in testa all'uomo che era a bordo del mezzo. Quest'ultimo è un uomo di 46 anni con diversi precedenti per droga. L'episodio è accaduto a Milano in via Cadore 48. Al momento l'uomo è in pericolo di vita in ospedale.

Sul posto la Polizia di Stato sta facendo le indagini del caso. La pista privilegiata è quella del regolamento di conti nel mondo dello spaccio.