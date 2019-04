Under 16, l'Eurialo vince contro il New Volley Rg e si qualifica per la finale territoriale

Tre a zero, ieri, al PalaCorso, dell'Eurialo inflitto al New Volley Ragusa, staccando così il pass per le finali territoriali della categoria under 16.

“Nel primo set abbiamo corso qualche rischio perché – ha detto coach Salvo Drago – le ragazze sentivano già la qualificazione in pugno e non hanno avuto un buon approccio al match. Sono state brave comunque a vincerlo. Nel secondo e terzo la differenza tecnica è venuta fuori e lo dimostra anche il punteggio dei due set che è stato nettamente a nostro favore. Sono soddisfatto del gioco espresso dalla squadra, specie se consideriamo che in panchina avevamo anche un paio di giocatrici di categoria inferiore, una delle quali è entrata nel terzo set, a dimostrazione del fatto che questa società punta molto sulle giovani del vivaio. Ora dobbiamo prepararci per il prossimo turno che sarà più impegnativo di questo. Sono fiducioso perché vedo un gruppo unito, compatto e con tanta voglia di arrivare in alto”.

Domani pomeriggio, per la serie C, ultimo impegno di campionato per l’Eurialo che, alle 17,30, ospiterà l’Acicatena.