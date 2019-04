Siracusa, il consigliere Buccheri: "Censire tombini e pali dell'illuminazione ammalorati"

Censimento e relativa verifica delle condizioni di tombini e pali della pubblica illuminazione da porta in commissione lavori pubblici. La richiesta del consigliere Andrea Buccheri, Gruppo Democratici per Siracusa, è stata inoltrata la presidente della commissione, Giuseppe Impallomeni, al dirigente Natale Borgione e all’assessore al ramo Pierpaolo Coppa.

Si tratta di un'urgenza soprattutto a seguito dell'episodio di qualche giorno fa, quando un uomo di 49 anni è caduto dentro un tombino ammalorato, ferendosi ad una gamba.

"Quanto accaduto però – ha detto Buccheri – deve essere interpretato come un campanello d’allarme. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto succedere ad un anziano o ad un bambino. Bisogna verificare le condizioni di tutti i tombini ma anche dei pali dell’illuminazione, uno dei quali è caduto due giorni fa in via dell’Olimpiade. Per fortuna non ha colpito nessuno ma è assurdo solo immaginare che, in assenza di condizioni atmosferiche avverse, possano verificarsi episodi di questo tipo. I siracusani devono poter essere liberi di camminare tranquillamente in una città che non può e non deve nascondere pericoli di questo tipo".