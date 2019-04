Siracusa, arrestati i presunti autori di una rapina e 4 furti

Sarebbero gli autori di una rapina e 4 furti ai danni di esercizi commerciali di Siracusa compiuti tra giugno e agosto 2018.

La coppia, Corrado Navarra, 48 anni di Siracusa e Camilla Eusepi, 28 anni di Pesaro, sono stati arrestati ieri in esecuzione di un'ordinanza del Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’episodio più grave risale allo scorso 27 giugno, quando la donna, fingendosi una prostituta, sarebbe riuscita a convincere un uomo ad appartarsi con lei in una traversa vicina alla stazione ferroviaria. A quel punto sarebbe intervenuto Navarra, il quale, col viso parzialmente travisato, avrebbe minacciato l’uomo con un oggetto metallico, facendosi consegnare il cellulare e il denaro contenuto nel portafogli.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, e dirette dal Sostituto Procuratore Marco Dragonetti con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Fabio Scavone, hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari circa l’attribuzione del fatto ai due indagati.

Nella stessa ordinanza vengono, inoltre, esaminati quattro furti commessi ai danni di esercizi commerciali, due dei quali contestati in concorso a entrambi e gli altri due esclusivamente alla donna.

I sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali avrebbero immortalato i due mentre asportavano capi di abbigliamento e vari orologi del valore di alcune migliaia di euro, approfittando di un attimo di distrazione dei commessi.